شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى.. 10 صور من كواليس مسلسل خالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صناع مسلسل "راجعين يا هوى"، للنجم خالد النبوى تصوير المشاهد الأخيرة استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل على قناتى cbc وdmc ، ويظهر في الصور التالية أبطال العمل، حيث كشف المخرج محمد سلامة عن اسم شخصية النجم خالد النبوى فى المسلسل، وكتب سلامة عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "بليغ أبو الهنا هتشوفوا مسلسل مختلف.

ويظهر خالد النبوى فى دور رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية، وكثير من الفتيات يقعن فى حبه إلا أنه مغرور ويوهم الكثيرات منهن بحبه، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق حتى يقع فى الحب فجأة.

ويشارك في بطولة مسلسل "راجعين ياهوى"، بجانب خالد النبوى، عدد كبير من النجوم، وهم: نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدي المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبد العزيز وسلمى أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخى، والمسلسل عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة.

كان صناع وأبطال مسلسل "راجعين يا هوى" للنجم خالد قد روجوا للعمل بطرح البوسترات المنفردة لكل بطل من أبطال العمل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمى الذى يضم كل الفنانين المشاركين فى البطولة وذلك تمهيدًا لعرضه على قناتى سى بى سى ودى إم سى.