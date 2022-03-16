شكرا لقرائتكم خبر عن جانا عمرو دياب ترتدي "جاكت" ارتداه والدها قبل 17عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جانا عمرو دياب وهي تسجل إحدي أغانيها في استديو، حيث نشرت صور وفيديو اثناء أدائها للأغنية وكان الملفت في الامر هو ارتدائها جاكت جلد من اللونين الأحمر والأسود، والذي يمتلكه بالأساس والدها الهضبة عمرو دياب وكان قد ظهر به قبل 17 عاما .



جانا دياب بجاكت والدها



جانا عمرو دياب ترتدي جاكت والدها من 17 عام



جانا عمرو دياب ترتدي جاكت والدها

وهذا الجاكيت أطل به الهضبة في حفل أحياه في دبي عام 2005، كما ارتدت أيضا نظارة شمسية ارتداها والدها في وقت سابق.

كما كشفت جانا دياب، عن إحدي جولاتها أثناء زيارتها الي مصر، حيث ظهرت برفقة أصدقائها تقضي يومها بمنطقة وسط البلد والحسين وخان الخليلي، وبدأت مستمتعه تماما بتراث بلدها، والمناطق القديمة التي زارتها.

كما نشرت جانا من خلال صفحتها الخاصة علي موقع انستجرام، صورتها وهي ترسم حنه في منطقة الحسين، وتقضي وقتها تستمع لإحدى الفرق التي تغني علي آلة العود.

وكان قد أعلن النجم عمرو دياب توقيعه شراكة حصرية مع منصة أنغامى، لبث أغانيه التى تنتجها شركته "ناى فور ميديا"، وجميع إصداراته المقبلة من الأغانى حصرياً عبر المنصة التى يستخدمها أكثر من 75 مليون مستخدم، ليتضح حل اللغز الذى شغل الجميع مؤخرا بعدما قام الهضبة بإخفاء ألبوماته الغنائية، التى أنتجتها شركته "ناى" من قناته الرسمية على يوتيوب.