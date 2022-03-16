شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان برلين السينمائي: نأمل إنهاء العدوان الروسي وإحلال السلام في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مهرجان برلين السينمائي بيانا صحفيا أدان فيه الحرب فى أوكرانيا، معلنين تضامنهم مع الشعب الأوكراني وكل من يناضل ضد هذه الحرب.

وقال البيان: "تسبب الغزو الروسي والهجمات على أهداف مدنية مثل المستشفيات والمدارس والمنازل في كارثة إنسانية وحقوقية في أوكرانيا، إن أفكارنا وتعاطفنا مع الضحايا والسكان الذين يعانون والملايين الذين فروا من أوكرانيا".

وأضاف البيان: "لا يمكن استبعاد صانعي الأفلام أو العاملين في المجال الثقافي من مهرجان برلين على أساس جنسيتهم، أو عزلهم في كثير من الأحيان، فإن أعمالهم بالتحديد هي التي تنقل انتقادات الأنظمة وبالتالي ، يتخذ مهرجان برلين موقفًا واضحًا ضد المقاطعة العامة للأعمال الثقافية على أساس أصلها ، حيث سيؤدي ذلك أيضًا إلى قمع العديد من الأصوات الناقدة والعالم بحاجة إلى تلك الأصوات الناقدة".

وأشار البيان إلى أن "الأمر مختلف عن استبعاد مؤسسات الدولة الرسمية، وفي هذه الحالة ، المؤسسات أو الوفود الروسية وكذلك الجهات الداعمة للنظام من المشاركة في المهرجان طالما أن الحكومة الروسية تشن هذه الحرب الوحشية ضد أوكرانيا".

وتابع المهرجان فى بيانه: "يأمل مهرجان برلين السينمائي الدولي إنهاء العدوان الروسي وإحلال السلام في أوكرانيا".