شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا غارقة بأحلامها فى بوستر مسلسل "أحلام سعيدة" قبل عرضه رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة يسرا بوستر المسلسل الجديد "أحلام سعيدة"، وهو العمل الذي تنافس به خلال دراما رمضان 2022، وظهرت في البوستر المستوحى من اسم المسلسل وهي مستلقية علي سرير وكأنها غارقة في أحلامها لكن وهي مستيقظة.



يسرا في مسلسل احلام سعيدة

وعلي جانب آخر طرحت العدل جروب، البرومو الرسمي لمسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة الكبيرة يسرا، والنجمات غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف، من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصريا على قناة ON، ومنصة Watch it، وسيطرت الكوميديا على أجواء البرومو بين بطلات العمل.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل، ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وفى سياق آخر تستعد يسرا للوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد غياب 19 عامًا منذ تقديمها مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002 إخراج خالد جلال، والذي بدوره يعيدها مرة أخرى خلال مسرحية من تأليفه وإخراجه تحمل اسم "صافي وفافى" للعرض في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.