فن ومشاهير

بترسم حنة وتتجول فى شوارع الحسين وخان الخليلى.. هكذا تقضى جانا عمرو دياب إجازتها فى مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن بترسم حنة وتتجول فى شوارع الحسين وخان الخليلى.. هكذا تقضى جانا عمرو دياب إجازتها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جانا دياب، ابنة النجم عمرو دياب، عن إحدي جولاتها أثناء زيارتها الي مصر، حيث ظهرت برفقة أصدقائها تقضي يومها بمنطقة وسط البلد والحسين وخان الخليلي، وبدأت مستمتعه تماما بتراث بلدها، والمناطق القديمة التي زارتها.

جاجا دياب تصور الانتيك في خان الخليلي
جاجا دياب تصور الانتيك في خان الخليلي
janadiab__275859657_1390943081378349_6036147832375752268_n

 

جانا دياب برفقة اصدقائها في مصر
جانا دياب برفقة اصدقائها في مصر

 

جانا دياب
جانا دياب

 

جانا عمرو دياب ترسم الحنة
جانا عمرو دياب ترسم الحنة

 

جانا عمرو دياب في الحسين
جانا عمرو دياب في الحسين

 

كما نشرت جانا من خلال صفحتها الخاصة علي موقع انستجرام، صورتها وهي ترسم حنه في منطقة الحسين، وتقضي وقتها تستمع لاحدي الفرق التي تغني علي آلة العود.

 

وكان قد أعلن النجم عمرو دياب توقيعه شراكة حصرية مع منصة أنغامى، لبث أغانيه التى تنتجها شركته "ناى فور ميديا"، وجميع إصداراته المقبلة من الأغانى حصرياً عبر المنصة التى يستخدمها أكثر من 75 مليون مستخدم، ليتضح حل اللغز الذى شغل الجميع مؤخرا بعدما قام الهضبة بإخفاء ألبوماته الغنائية، التى أنتجتها شركته "ناى" من قناته الرسمية على يوتيوب.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا