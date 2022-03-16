شكرا لقرائتكم خبر عن بترسم حنة وتتجول فى شوارع الحسين وخان الخليلى.. هكذا تقضى جانا عمرو دياب إجازتها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جانا دياب، ابنة النجم عمرو دياب، عن إحدي جولاتها أثناء زيارتها الي مصر، حيث ظهرت برفقة أصدقائها تقضي يومها بمنطقة وسط البلد والحسين وخان الخليلي، وبدأت مستمتعه تماما بتراث بلدها، والمناطق القديمة التي زارتها.



جاجا دياب تصور الانتيك في خان الخليلي



جانا دياب برفقة اصدقائها في مصر



جانا دياب



جانا عمرو دياب ترسم الحنة



جانا عمرو دياب في الحسين

كما نشرت جانا من خلال صفحتها الخاصة علي موقع انستجرام، صورتها وهي ترسم حنه في منطقة الحسين، وتقضي وقتها تستمع لاحدي الفرق التي تغني علي آلة العود.

وكان قد أعلن النجم عمرو دياب توقيعه شراكة حصرية مع منصة أنغامى، لبث أغانيه التى تنتجها شركته "ناى فور ميديا"، وجميع إصداراته المقبلة من الأغانى حصرياً عبر المنصة التى يستخدمها أكثر من 75 مليون مستخدم، ليتضح حل اللغز الذى شغل الجميع مؤخرا بعدما قام الهضبة بإخفاء ألبوماته الغنائية، التى أنتجتها شركته "ناى" من قناته الرسمية على يوتيوب.