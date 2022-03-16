شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الكويتية تكشف عن تفاصيل أغنيتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الفنانة نوال الكويتية، في عمل فنى جديد مع الملحن حامد هاشم، وعبرت نوال عن سعادتها بهذا التعاون لافته أن العمل يجرى تنفيذه من كلمات مشرف العتابى، ومن توزيع نور هاشم، وتحت إشراف الملحن مشعل العروج .

وأحيت الفنانة نوال الكويتية، حفلاً غنائيًا فى الكويت، بمناسبة مهرجان هلا فبراير، الأيام الماضية وشاركها في الحفل المطرب فهد الكبيسى، وقدمت نوال باقة من أجمل أغانيها التى تفاعل معها الجمهور.

وأقيم موسم الرياض في البوليفارد الرياض بالسعودية عرضًا موسيقيًّا مسرحيًّا بعنوان "ليلة في حب الكويت"، الشهر الماضى وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الفن الكويتيين، حيث يشارك كل من نوال الكويتية، نبيل شعيل، عبدالله الرويشد، مطرف المطرف، ومساعد البلوشي، ، في حين يتخلل العرض فاصل مسرحي يشارك فيه كل من الفنانين حياة الفهد، سعد الفرج، وسعاد عبدالله.

ويأتي عرض "ليلة في حب الكويت" ضمن مجموعة عروض تقام ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يستضيف كوكبة من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، إلى جانب العديد من الفعاليات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها الموسم ضمن 7500 يوم فعالية.