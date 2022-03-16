مؤلف "راجعين يا هوى": مسؤولية كبيرة أن يرتبط اسمي باسم أسامة أنور عكاشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الكاتب محمد سليمان عبد المالك، إنها مسؤولية كبيرة أن يرتبط اسمه باسم عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، من خلال كتابة سيناريو وحوار مسلسل "راجعين يا هوى" والذي يخوض به سباق مسلسلات رمضان 2022.

أضاف عبد المالك، في بيان صادر عن "mbc مصر": "نحن نتكلم عن واحد من القامات العالية جداً في الدراما العربية، وتحويل أحد أعماله الإذاعية إلى دراما تلفزيونية، هو تحد بحد ذاته، وينتج عنه تساؤلات حول مدى نجاحنا في الحفاظ على تاريخ هذا الرجل العظيم، ونتمنى أن نقدم عملاً يليق باسمه".

يردف: "تعاملت مع المسلسل الإذاعي كمادة خام، كما أتعامل مع رواية أدبية أو قصة أحولها إلى مسلسل تلفزيوني، مع الحفاظ على روح وإيقاع ولغة أسامة أنور عكاشة".

يرى أن "النص يتميز بأن القصص تسير بالتوازي بطريقة مدروسة وجاذبة، وستحمل كل الشخصيات وعلى رأسهم بليغ بطل الحكاية، شذرات من شخصيات عكاشة الدرامية".

يتابع عبد المالك: "نحن أمام دراما اجتماعية بها تشويق وإثارة وصراعات عائلية متشابكة، وكوميديا خفيفة من روح الشخصيات التي استوحيناها من عالم عكاشة الواسع".

يختتم "بقدر ما أنا خائف منها، أشعر أنها ستحقق نجاحاً كبيراً، خصوصاً أن خالد النبوي يقدم شخصية جديدة عليه، ويسعدني التعاون معه مرة أخرى، وكذلك مع المخرج محمد سلامة لأنه أضاف أبعاداً جديدة للعمل".

مسلسل "راجعين يا هوى" من تأليف السيناريست الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، ويُعرض على قناتي CBC وDMC، بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي "شاهد VIP" و"Watch it" في رمضان 2022، بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، أحمد بدير، هنا شيحة، وفاء عامر، أنوشكا، طارق عبد العزيز، إسلام جمال، مصطفى درويش، إسلام ابراهيم، سلمى أبو ضيف، آية سماحة، نور خالد النبوي وغيرهم.

مسلسل "راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي.