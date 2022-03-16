أنوشكا لمصراوي: أمي كانت ناقدة لكل أعمالي.. واستعنت بها في تجسيد أدوار الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت الفنانة أنوشكا، أن والدتها دومًا ما تكون معها على الرغم من رحيلها، مشيرة إلى أنها كانت أهم إنسان في حياتها، وكانت داعمة لها وناقدة بشكل كبير لكل أعمالها الفنية، حيث تسعى دائما لأن تكون بأفضل صورة.

وأضافت أنوشكا، في تصريحاتها خاصة لـ"الخليج 365"، أنها جسدت شخصية الأم في العديد من الأعمال الفنية، مؤكدة أن سبب نجاحها يعود لأنها تحب الفنانين الذين يجسدون أدوار أبنائها، مثل الفنانة سلمى أبو ضيف التي جسدت شخصية ابنتها في مسلسل "حلاوة الدنيا" وتجسده للمرة الثانية في مسلسل "راجعين يا هوى" المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان 2022، موضحة أنها تحب "سلمى" على المستوى الفني والشخصي، ودائما ما يكون هناك تفاهم بينهما.

وأوضحت أنوشكا أنها استعانت بوالدتها لتجسيد شخصيتها خلال أحداث مسلسل "جراند أوتيل"، على الرغم من رحيلها، سواء من خلال طريقة الملابس والإكسسوارات، حيث أن أغلب الإكسسوارات التي ارتدتها خلال أحداث المسلسل كانت لوالدتها، كاشفة أن أغلب الأعمال التي جسدت خلالها شخصية الأم هي مستوحاة من تصرفات والدتها.

يذكر أن الفنانة أنوشكا كان قد عُرض لها مطلع العام الجاري مسلسل "الحلم" والذي شاركت ببطولته أمام النجوم: محمد رياض، سميرة عبد العزيز، كمال أبو رية، صلاح عبد الله وصابرين، ومن إخراج حسني صالح.