محمد سليمان: جوزت بنتي على الطريقة الإسلامية.. ومكنش عندي أي شروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان محمد سليمان، إنه زوّج ابنته "صوفيا" على الطريقة الإسلامية رغم أن والدتها برتغالية الجنسية، مشيرا إلى أنه لم يضع أي شروط لزواجها.

أضاف سليمان، خلال حواره ببرنامج "راجل و2 ستات" عبر قناة "on": "مطلعتش عين العريس والله، أنا طيب، مكنش في شروط، لا شروط، لا قيمة، لا مهر ولا مؤخر، أنا زوجتها على الطريقة الإسلامية، لا الطريقة المصرية ولا البرتغالية".

تابع: "أنا مكنش يهمني غير الولد، مهمنيش مين أبوه، مهمنيش هو عنده فلوس ولا لأ، الحاجات دي مش بتنفع في الآخر، اللي هيفرق في حياته مع بنتي هو إنسان كويس ولا لأ، العادات والتقاليد في الزواج مش بتخدم أولادنا قد ما هي بتبقى قيود وأحمال فوق أكتاف أولادنا".

واحتفل الفنان محمد سليمان، بعقد قران ابنته "صوفيا" في شهر يوليو 2021.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سليمان مسلسل "المماليك" والذي عُرض خلال عام 2022 على قناة "النهار".