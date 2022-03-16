نور اللبنانية عن "راجعين يا هوى": محظوظة بتقديم عمل يحمل بصمة أسامة أنور عكاشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة اللبنانية نور، إنها تعتبر نفسها محظوظة بتقديم عمل درامي يحمل بصمة "الكاتب العظيم أسامة أنور عكاشة، وهو مسلسل "راجعين يا هوى" والذي تخوض به سباق مسلسلات رمضان 2022.

أضافت نور، في بيان صادر عن "mbc مصر": "أسامة أنور عكاشة يشكل تاريخاً وعلامة في الدراما، وفرصة لإعادة الاحتفاء بالأسرة المصرية التي اعتدناها من خلال أعماله".

تابعت: "رغم أن الكاتب محمد سليمان عبد المالك هو من تولى كتابة السيناريو والحوار، أجد من واجبي أن أشكره على طريقته في الكتابة، ليس في تقديم شخصية (ماجي) التي أجسدها في العمل فحسب، بل كل الشخصيات، حيث وضع الكوميديا الخفيفة بين السطور لتجعل المشاهد يبتسم دون افتعال، وبكتابة متأنية وجميلة".

تشير إلى أن "هذه ثاني تجاربي مع المخرج محمد سلامة، وأرى أنه طوّر من أدواته بين أول أعمالنا قبل بضع سنوات، وعمله اليوم في (راجعين يا هوى) فضلاً عن كوني مطمئنة للعمل مع مخرج أعرفه وأرتاح للتمثيل أمام كاميرته".

تصف نور، النجم خالد النبوي بالممثل الموهوب والقدير، مضيفة "فاجأني بكيفية تقديمه للشخصية، فعندما قرأت دور بليغ بنيت تصوراً لكيفية تقديمها، لكنني وجدته يقدمها من بعد آخر، إذ استعد للدور بطريقة مميزة".

تتوقف نور عند شخصية الدكتورة "ماجي" التي تقدمها في العمل، فتقول "ماجي طبيبة نفسية تعاني شبه عقدة من الرجال، بحكم مرورها بتجربة سيئة مع رجل، لكن هذه الطبيبة في الواقع تحتاج إلى طبيب لمتابعة حالتها، والمواقف التي تحدث بينها وبين بليغ وعائلته.. هي شخصية عصبية تمر بمفارقات طريفة، وهي المرة الأولى التي أقدم فيها دوراً ساخراً بهذا الشكل".

مسلسل "راجعين يا هوى" من تأليف السيناريست الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، ويُعرض على قناتي CBC وDMC، بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي "شاهد VIP" و"Watch it" في رمضان 2022، بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، أحمد بدير، هنا شيحة، وفاء عامر، أنوشكا، طارق عبد العزيز، إسلام جمال، مصطفى درويش، إسلام ابراهيم، سلمى أبو ضيف، آية سماحة، نور خالد النبوي وغيرهم.

مسلسل "راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي.