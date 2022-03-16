خالد النبوي عن "راجعين يا هوى": انتظرت طويلا حتى أقدم عمل من تأليف أسامة أنور عكاشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال النجم خالد النبوي، إن مسلسل "راجعين يا هوى" والذي يخوض به سباق مسلسلات رمضان 2022، هو ثاني نص يقدمه من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بعد أن قدّم مسرحية "البحر بيضحك ليه" عام 1990، إثر تخرجه من معهد الفنون المسرحية، مستكملا: "تعلمت الكثير من عكاشة والمخرج محمد فاضل، والممثلين الكبار يحيى الفخراني وصلاح السعدني وصفية العمري".

أضاف النبوي، في بيان صادر عن "mbc مصر": "كنت أنتظر وأترقب لفترة طويلة تقديم عمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإذا بهذه الفرصة تأتي بعد أكثر من عشرة سنوات على رحيله"، لافتا إلى أنه "حينما شاهد عكاشة فيلم (المهاجر) طلب منه تمثيل عمل من كتابته، وهذا يعرفه صديقه هشام عكاشة ابن الراحل وبناته كذلك، ولم يخطر بباله أن تأتي هذه التجربة بعد كل هذه السنوات".

يشير النبوي إلى أن هذا ثاني عمل يجمعه بالكاتب محمد سليمان عبد المالك، مضيفا: "هو صديق عزيز، ونفهم بعضنا جيداً في العمل، والعمل هو الأول مع المنتج تامر مرتضى الذي عرض عليّ الفكرة من خلال شركته، وأشكرهم على هذه الفرصة العظيمة".

ويرى النبوي أن اختيار مخرج مثل محمد سلامة هو شيء جيد، وكذلك هذه الكوكبة من الممثلين، مؤكداً أن "السيناريو والحوار فيه روح عكاشة، بأسلوب يتلاءم مع عصرنا الحالي، وهنا أتى دور عبد المالك وقلمه المميز".

وعن الشخصية التي يقدمها، يقول النبوي "أجمل ما في بليغ أبو الهنا، زهده في كل شيء، ولعل الأمر الوحيد الذي ليس زاهداً فيه هو الناس الذين يحبهم، وسيخوض صراعاً ضد رغبته".

مسلسل "راجعين يا هوى" من تأليف السيناريست الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، ويُعرض على قناتي CBC وDMC، بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي "شاهد VIP" و"Watch it" في رمضان 2022، بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، أحمد بدير، هنا شيحة، وفاء عامر، أنوشكا، طارق عبد العزيز، إسلام جمال، مصطفى درويش، إسلام ابراهيم، سلمى أبو ضيف، آية سماحة، نور خالد النبوي وغيرهم.

مسلسل "راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماغي.