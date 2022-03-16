جانا عمرو دياب ترتدي "جاكت" والدها.. ظهر به قبل 17 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاجأت جانا عمرو دياب، متابعيها، بظهورها بـ"جاكت" ارتداه والدها النجم الكبير قبل نحو 17 عاما.

"جانا" نشرت صورا ومقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالهم وهي تسجل أغنية في أحد الاستديوهات، وهي ترتدي "جاكيت جلد" ظهر به والدها عام 2005 بحفل ليالي دبي.

جانا عمرو دياب دخلت عالم الغناء، وأطلقت أول أغانيها "MOUTH TAPED SHUT " عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب".

كما شاركت جانا عمرو دياب والدها الغناء في أغنية "جميلة" في ألبوم "سهران" 2020.

وفي مايو 2021، كشفت جانا عمرو دياب، عن معاناتها من مرض ADHD "متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه".