مصاب بورم في المخ.. خالد الحجر يطلب الدعاء لـ زكي فطين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طلب المخرج خالد الحجر، الدعاء للفنان زكي فطين عبد الوهاب، حيث يعاني من الإصابة بورم خبيث في المخ من المرحلة الرابعة.

ونشر الحجر، صورة لـ"زكي" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "يا رب، يا رب، اشفي وخفف الآلام عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب الجميل، زكي فطين عبد الوهاب".

أضاف: "ادعوا له، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين، آمين يا رب المعجزات".

وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أعلن في 10 يونيو 2021، عن إصابته بورم في المخ من المرحلة الرابعة.

وفي مايو 2019؛ أعلن زكي فطين عبد الوهاب، إصابته بسرطان الرئة، قبل أن يعلن في منتصف نوفمبر من نفس العام، تعافيه من المرض.

جدير بالذكر أن أخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وعُرض في شهر رمضان الماضي.