هالة خليل: ألا يحتاج قرار تولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة إلى إعادة النظر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّقت المخرجة والكاتبة هالة خليل، على قرار الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، التي وجهت خلاله الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال فترة رئاسته مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في السنوات الأربع الماضية، معلنة تولي الفنان القدير حسين فهمي، رئاسة الدورة 44 المقرر إقامتها خلال عام 2022.

وكتبت هالة خليل، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "كلمتين من قلبي بدون حسابات.. حينما ترأس الفنان حسين فهمي مهرجان القاهرة كان عمره أصغر من الآن بأحد عشر عاما.. ربنا يديم عليه الصحة والعمر طبعا.. كما أنه كان وقتها رئيسا شرفيا للمهرجان في وجود الدينامو الفعلي والجندي المجهول الأستاذ يوسف شريف رزق الله رحمة الله عليه".

أضافت: "ولم يكن المهرجان حقق من النجاح والعلاقات الدولية والإسهامات الفنية التي تحققت في الأعوام الأخيرة.. مع كل حبي واحترامي للفنان حسين فهمي، وحبي واعتزازي وعلاقتي التاريخية بمهرجان القاهرة السينمائي، وثقتي في حرص وزيرة الثقافة على مصلحة المهرجان.. اتسائل.. ألا يحتاج هذا القرار إلى إعادة نظر؟".

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تولي الفنان القدير حسين فهمي، رئاسة الدورة الـ 44، المقرر إقامتها خلال عام 2022، خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي، الذي ترأس المهرجان لمدة أربع سنوات متتالية.

جاء ذلك تنفيذا للقرار الذي أصدرته الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، التي وجهت الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال فترة رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية، متمنية له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست.