رمضان 2022.. طرح 4 بوسترات لنجمات مسلسل "أحلام سعيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت شركة "العدل جروب"، عن البوسترات الرسمية لمسلسل "أحلام سعيدة" والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

شخصيات مسلسل أحلام سعيدة 2022

"العدل جروب" نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، 4 بوسترات رسمية لنجمات مسلسل "أحلام سعيدة" وكشفت عن شخصياتهن، وهن: يسرا "ديدي هانم"، غادة عادل "شيرين"، مي كساب "ليلى"، وشيماء سيف "صدفة".

مسلسل "أحلام سعيدة" من إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، من إنتاج جمال العدل.

قناة عرض مسلسل أحلام سعيدة 2022

ويعرض مسلسل "أحلام سعيدة" في شهر رمضان 2022، عبر قناة ON ومنصتي "شاهد" و"WATCH IT واتش ات".

يذكر أن الفنانة يسرا شاركت في موسم دراما رمضان العام الماضي بمسلسل "حرب أهلية" والذي شارك في بطولته باسل خياط، جميلة عوض، أروى جودة ومحمود حجازي، وجاء المسلسل من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج سامح عبد العزيز.