كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 03:50 مساءً - طالب المخرج ” خالد الحجر ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بالدعاء لصديقه الفنان ” زكي فطين عبد الوهاب ” بالشفاء مما يعانيه من آلام بسبب إصابته بمرض السرطان .
فنشر خالد الحجر صورة لزكي فطين عبد الوهاب وكتب في تعليقه عليها : ” يارب، يارب، اشفي وخفف الألم عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب الجميل زكي فطين عبد الوهاب ” .
وتابع : ” ادعوا له ، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين ، امين يارب المعجزات ” .
يذكر أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب كان قد أعلن انتصاره على سرطان الرئة في نوفمبر 2019 وشفاؤه منه بشكل تام قبل أن يعاوده المرض ويصيبه في المخ في يونيو 2021 .
كانت هذه تفاصيل خبر صديق مقرب من زكي فطين عبد الوهاب يطلب الدعاء له : ” ربنا يخفف عنه آلامه يارب المعجزات “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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