صديق مقرب من زكي فطين عبد الوهاب يطلب الدعاء له : ” ربنا يخفف عنه آلامه يارب المعجزات “

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 03:50 مساءً - طالب المخرج ” خالد الحجر ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بالدعاء لصديقه الفنان ” زكي فطين عبد الوهاب ” بالشفاء مما يعانيه من آلام بسبب إصابته بمرض السرطان .

فنشر خالد الحجر صورة لزكي فطين عبد الوهاب وكتب في تعليقه عليها : ” يارب، يارب، اشفي وخفف الألم عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب الجميل زكي فطين عبد الوهاب ” .

وتابع : ” ادعوا له ، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين ، امين يارب المعجزات ” .

يذكر أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب كان قد أعلن انتصاره على سرطان الرئة في نوفمبر 2019 وشفاؤه منه بشكل تام قبل أن يعاوده المرض ويصيبه في المخ في يونيو 2021 .