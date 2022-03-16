شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو ومروان بابلو يؤديان العمرة بعد حفلهما فى موسم الرياض .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى كل من مطربى الراب مروان بابلو وعفروتو، مناسك العمرة وظهرا بملابس الإحرام أمام الكعبة، بعد تقديم حفلهما الأول ضمن فعاليات موسم الرياض أول أمس الاثنين، على مسرح أبو بكر سالم.

أجواء حماسية استمرت على مدى 4 ساعات وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث بدأت الحفلة بفقرات موسيقية واستعراضية أشعلها فريق الدي جي السعودي الشهير JAZZY SPA SOUNDS

بعدها صعد مغني الراب عفروتو على المسرح ليغني مجموعة من أشهر أغانيه على مدى أكثر من ساعة، فيما شاركه الجمهور غناء مجموعة من أغانيه "فرق خبره، مش بالحظوظ".

بعدها استقبل الجمهور نجم الراب مروان بابلو بالهتافات والصافرات، ليغني أغني "غابة" فور صعوده على المسرح والتي تفاعل معها الجمهور، ثم توالت أغاني بابلو حيث غني:" بربري، الجميزة، الحب فين" وغيرها من الأغاني الشهيرة.

ثم صعد النجم ويجز على المسرح بإطلالته اللافتة، حيث استقبله الجمهور بإنارة هواتفهم، وقدم ويجز خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة ومنها: "دورك جي، البخت، باظت خالص، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا"، وغيرها من الأغنيات.