شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Elvis عن قصة حياة الفيس بريسلى فى مهرجان كان السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت شركة وارنر بروس عرض فيلم السيرة الذاتية Elvis الذي تدور أحداثه حول النجم الشهير إلفيس بريسلي لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك حسبما نشر موقع deadline، وفيلم Elvis الذي أخرجه الأسترالي باز لورمان يعد من أبرز الأعمال الفنية المنتظرة في الموسم الجديد الذي يفتتحه مهرجان كان رسميا، ومن المقرر عرضه يوم 24 يونيوالمقبل.



فيلم Elvis

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

سيلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب ملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7 ، مؤخرا، وفقا لما نشره موقع " deadline".

الفيلم الذي كتبه لورمان وكريج بيرس، يتعمق في العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلي وباركر الغامض الذي امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة، على خلفية المشهد الثقافي المتطور، وكان مركز هذه الرحلة هو أحد الأشخاص الأكثر أهمية وتأثيراً في حياة إلفيس، بريسيلا بريسلي.