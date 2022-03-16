شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة معلقًا على الانتخابات اللبنانية: الأسامى هى هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال النجم اللبنانى راغب علامة يواصل هجومه على الأوضاع السياسية فى لبنان، حيث نشر مؤخرا منشور عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر قال فيه:"الأسامى هى هى... الانتخابات أكبر كذبة بتاريخ لبنان ".

وأضاف: "مستحيل أن تتغير هذه الطبقة التي دمرت لبنان من خلال قوانين لبنان الطائفية! لم يشبعوا من التدمير ولهذا سيعودون هم أنفسهم فرداً فرداً، إنهم يصرفون الآن على الإنتخابات من أموال الناس التى سرقوها من البنوك".



تغريدة راغب علامة

وكان النجم راغب علامة قد كشف عن صور حفله الأخير في الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية هناك، وظهر علامة منسجم تماما أثناء تقديم أجمل أغانيه، وعلق النجم علي الصور التي نشرها من خلال حساب الانستجرام الخاص به قائلا " عندما أرى هذا الفرح الكبير في عيون الناس....ليلة من العمر كانت مع الجمهور الحبيب على مسرح الأوبرا بمناسبة الأعياد الوطنية في دولة الكويت الحبيبة ،الشّكر الجزيل للحضور الكريم ولادارة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وكلّ عام والكويت وشعبها وقادتها بألف خير

وطرح مؤخرًا النجم اللبنانى راغب علامة فيديو كليب أحدث أغانيه "ممكن أزعلك"، التى تعد الأغنية الأولى من ألبومه الجديد، المقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات الشاعر محمد البدرى، ألحان بينن، توزيع مدحت خميس، ميكس وماسترز أمير محروس، إخراج شريف صبرى.