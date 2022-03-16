شكرا لقرائتكم خبر عن «المؤلفين والملحنين» توقع بروتوكولاً مع الهيئة العامة للتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقع الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد السيد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الشاعر والكاتب الصحفي فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، والدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، و الدكتور وهبه محمد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدي حامد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، لاستكمال رسالة الجمعية عن طريق شمول السادة أعضاء الجمعية من المؤلفين والملحنين والناشرين بالرعاية من كافة النواحي الانسانية والصحية عن طريق الاستفادة من التغطية التأمينية للهيئة العامة للتأمين الصحي بمد مظلتها لشمل هؤلاء الاعضاء من غير المؤمن عليهم تأمين اجتماعي لدى الهيئة القومية للتأمينات طبقا للقانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.



مدحت العدل و الدكتور محمد السيد ضاحي مدحت العدل و الدكتور محمد السيد ضاحي

وذلك انطلاقا من رؤية القيادة السياسية، بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها، من خلال ضم كافة فئات المجتمع المصري تحت مظلة منظومة التأمين الاجتماعي والصحي تنفيذاً لرؤية مصر 2030، التي تستند لمبادئ وأسس «التنمية المستدامة الشاملة».