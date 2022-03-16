شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يعلق على إطلالة ويجز: "فالنتينو خسر كتير بهذا المظهر المضحك المبكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية على إطلالة مغني الراب ويجز التي ظهر بها مؤخرا وأثارت الجدل حوله، حيث ظهر بها في الحفل الذي أحياه الإثنين في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة كل من "عفروتو" و"مروان بابلو".



هاني شاكر

وعلق هاني شاكر علي الاطلاله من خلال توتير حيث انتقد ويجز قائلا : "بعد أن سألت أكثر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة وهذا اللوك الغريب رأي شخصي أن فالنتينو خسر كثير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت"

وظهر ويجز على المسرح بملابس غير مألوفة، حيث ارتدى جاكيت طويل من اللون الأخضر وشورت قصير كذلك قميص من اللون البيج، من تصميم دار أزياء فالنتينو.

وأثار مغنى الراب الشاب ويجز الجدل بإطلالته الأخيرة بالحفل الذى أقيم على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض بالسعودية، والذى شهد حضورا كبيرا من الجمهور السعودي والجاليات العربية، وانتشرت صور كثيرة للمغنى الشاب على صفحات التواصل الاجتماعى.

إطلالة ويجز بتوقيع فالنتيو

تعرض المغنى الشاب للكثير من الانتقادات على مواقع التواصل بسبب إطلالته الغريبة والتي وصفها البعض بأنها غير متناسقة وغريبة، واستنكروا عدم استعانته بمتخصص، إلا أن المفاجأة هي أن ويجز لم يبتكر هذه الإطلالة من العدم وإنما ظهرت ضمن عرض أزياء العلامة التجارية الإيطالية " Valentino "، وهى ضمن مجموعة ربيع 2022 والتي عرضت ضمن أسبوع الموضة بباريس عام 2021.