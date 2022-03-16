رضوى الشربيني تقلد إطلالة ويجز في حفله بموسم الرياض

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 02:57 مساءً - شاركت الإعلامية ” رضوى الشربيني ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصورا ظهرت بها بإطلالة تشبه إطلالة مغني الراب ” ويجز ” في حفله بموسم الرياض الذي أقيم يوم الإثنين الماضي .

حيث اعتمدت رضوى الشربيني في إطلالتها على اللونين الأخضر والبنفسجي وهما نفس اللونان اللذان ارتداهما ويجز في الحفل مع وجود اختلافات طفيفة إلا أنها احتفظت بترتيب الألوان .

وعلقت رضوى الشربيني على الصور مازحة : ” معلش يا جماعة أنا ويجز مش أحسن مني .. أخضر على موف برضو .. موضة بقى ” .