نوال الزغبي ترفع منسوب التشويق.. “بعد ما شفتوا شي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجمهور للأعمال الفنية التي تحضرها في الفترة الراهنة، وذلك بعد طرح أحدث أغنياتها بعنوان “لسه باجي على بالك” وتصدّرها المرتبة الأولى بين الأغنيات العربية الأكثر رواجًا عبر المنصات الفنية.

وأعادت نوال نشر فيديو كانت قد ظهرت فيه مع بداية العام الحالي في الاستوديو مع الفنان عمرو مصطفى وقالت حينها: “هيك رح تكون سنة ٢٠٢٢ ولعانة”، وعلّقت نوال مجددًا على الفيديو قائلةً: “قلتلكم إنو سنة ٢٠٢٢ رح تكون ولعانة بعد ما شفتوا شي”.

يذكر أن أغنية نوال الزغبي الجديدة “لسه باجي على بالك” والتي عادت من خلالها للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد النجاحات التي حققها معًا منذ سنوات، حققت أكثر من مليوني مشاهدة في أيام قليلة.

والأغنية تنتمي إلى الأغنيات الكلاسيكية، وهي من كلمات أمير طعيمه، وألحان عمرو مصطفى أنور وتوزيع نور، وقدمتها نوال الزغبي بإحساس مرهف وجرأة عالية. أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج المبدع فادي حداد.