هازال كايا ترقص ببدلات شرقية.. إطلالتها حديث العرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: متابعة بتجــرد: تصدّرت النجمة التركية هازال كايا محركات البحث في دول عربية عدة، إثر ظهورها ببدلات رقص شرقي في عدد من المشاهد، ضمن أحداث مسلسلها التاريخي الجديد “منتصف الليل في بيرا بالاس”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومعجبو كايا بشكل واسع، فيديوات تجمع هذه المشاهد، والتي اختلفت حولها الآراء بين مؤيد ومستنكر وفق التعليقات على الـ”سوشيال ميديا”.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تاريخي تركي جديد، حيث تُكلّف الصحافية “إسراء” بكتابة تقرير عن الفندق الأسطوري، وترى باباً يحمل الرقم 1919 فتسافر عبر الزمن لتجد أن اسطنبول مختلفة عما هي عليه اليوم.