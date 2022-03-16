دنيا سمير غانم تدعم “أطفال الحروب” في سوريا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبنّت الفنانة دنيا سمير غانم مبادرة كبيرة للتبرّع لأطفال سوريا المتضررين من الحرب التي اندلعت في بلدهم منذ إحدى عشرة سنة، ونشرت عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام” صورة مجمّعة لبعض الأطفال الذين شرّدتهم الحرب وعلّقت عليها قائلةً: “النهارده ذكرى مرور 11 سنة على الأزمة في سوريا، ورغم كل الوجع والتحديات، الأطفال هم لسة رمز الأمل والحلم بعالم أفضل ومستقبل أجمل”.

وأضافت: “كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسيف مصر، بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسيف عشان نقدر نساعد كل الأطفال السوريين إنهم مايتحرموش من حقوقهم والخدمات الضرورية ليهم. تقدروا تتبرعوا من خلال اللينك ده: https://bit.ly/3IdrJ9t”.

وكانت دنيا سمير غانم قد كشفت في منشور عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” عن أمنية غريبة تودّ أن تتحقق، وهي امتلاك مدينة تستضيف فيها الأطفال بسبب حبّها الكبير لهم وتعلّقها بهم، حيث كتبت قائلة: “بتمنى يكون عندي مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا سعداء آمنين… اللهم احفظهم جميعاً”.

وتلقت دنيا مئات التعليقات التي أثنت على إحساسها المرهف وحبّها وتعلّقها الشديد بالأطفال.