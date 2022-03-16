هالة صدقي بصورة قديمة مع الراحلة هدى سلطان.. مثلها الأعلى في التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة قديمة لها تسترجع بها ذكريات مسلسل “أرابيسك”، وكشفت من خلالها عن مثلها الأعلى في التمثيل.

وظهرت هالة في الصورة مع الفنانة الكبيرة الراحلة هدى سلطان، وعلّقت عليها قائلة: “الست العظيمة دي الأستاذة هدى سلطان كانت مثلي الأعلى في اختياراتها، صورة من مسلسل “أرابيسك””.

وكان آخر أعمال هالة صدقي الفنية، مسلسل “ليه لأ” الذي عُرض العام الماضي، وهو بطولة: أمينة خليل، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، وهاني عادل، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

الجدير ذكره أن مسلسل “أرابيسك” شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: صلاح السعدني، هدى سلطان، أبو بكر عزت، هالة صدقي، هشام سليم، سهير المرشدي، كرم مطاوع، لوسي، حسن حسني، المنتصر بالله، لطفي لبيب، نادية رشاد، شوقي شامخ، إسماعيل محمود، عزة لبيب، محمد متولي، سيد عزمي، حسن الأسمر، محمد كامل، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبدالحميد، وعُرض لأول مرة في 11 شباط (فبراير) من العام 1994.