عمر كمال أمام القضاء.. هذه المرة في الأردن!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يتوقف “مغني المهرجانات” المصري عمر كمال عن إثارة الجدل حوله بين الحين والآخر، حيث تحاصره المشاكل في كل خطوة يخطوها، على الرغم من النجاحات الكبيرة التي يحققها.

وآخرة هذه المشاكل، هي قرار الفنان الأردني توفيق الدلو رفع قضية ضده أمام القضاء الأردني، فالدلو يتهم كمال بأنه خالف بنود الاتفاق بينهما، حول أغنية “الحلوة محلوة” التي أنتجها الدلو على أساس أن يغنيها هو وكمال معاً، لكن الأخير بحسب تصريحات الدلو، لـ”زهرة الخليج”، خالف بنود العقد.

وأكد الدلو أن كل مساعي الصلح والوصول إلى حل مع عمر كمال باءت بالفشل، وأنه سيتوجه للقضاء كحل أخير لإثبات حقه المادي والمعنوي.

ويروي الدلو ما حدث بينه وبين كمال، قائلاً: “لم يلتزم كمال بالاتفاق الذي جرى بيننا بخصوص أغنية (الحلوة محلوة)، التي قدمناها على شكل (ديو غنائي)، حيث تم الاتفاق على تقديم عمل مشترك بيني وبين كمال في شهر يونيو 2020، وبقيت متواصلاً معه ومع مدير أعماله أمير؛ حتى تم تسجيل الأغنية بالطريقة التي ترضينا معاً، كما تمت تلبية المطالب المالية التي طلبها وفق ما أراد كوني المنتج للأغنية، وكان هدفي دخول السوق المصري بأغنية قوية، وهو ما كان حيث طرحت الأغنية قبل عدة أشهر على صفحتي الرسمية على (يوتيوب)، وقمت بالترويج لها كما هو مخطط”.

وحول سبب لجوئه إلى القضاء، يبين الدلو: “لم يلتزم عمر كمال ولا إدارة أعماله بتنفيذ الاتفاق المبرم بيننا حول الأغنية، حيث كان مقرراً أن يقوم بنشر الأغنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لها، لكن شيئاً لم يحدث من هذا القبيل، مما أدى إلى تأثر انتشار الأغنية في مصر، خاصة أن العمل موجه أساساً للجمهور هناك”. ويبدي الدلو استغرابه من طريقة التعامل الفني من طرف كمال ومدير أعماله، شارحاً: “بعد أن تم تسجيل الأغنية (رغم أنهم ماطلوا كثيراً حتى إنجازها) لم يعودوا يردون على اتصالاتنا، التي كنا نهدف منها إلى تنسيق موعد نشر الأغنية والترويج لها، رغم أن الأغنية أعجبته جداً وتناقشنا معاً في (كوبليهاتها) وطريقة غنائها وتنفيذها، ولولا ذلك لما سجل صوته عليها وأرسلها بعد ذلك”.

ويشدد الدلو على فكرة أنه لم يكن يرغب بإثارة الموضوع إعلامياً أو حتى اللجوء إلى القضاء، لكنه يقول: “لم أكن أتمنى أن ألجأ للإعلام أو القضاء لإنصافي في هذا الموضوع، لولا المماطلة الكبيرة والتهرب من قبل مدير أعمال عمر كمال في تنفيذ بنود الاتفاق في ما بيننا، كما أن مدير أعماله في رده الوحيد علينا، أراد مبلغاً مالياً إضافياً للترويج للأغنية، وهو طلب مفاجئ من قبلهم، خاصة أن حقوقهم المالية وصلتهم كاملة، وحالياً سأقدم شكوى في نقابة الفنانين الأردنيين، ونقابة الموسيقيين المصريين، وسأرفع دعوى أيضاً أمام القضاء”.

ويوجه الدلو رسالة إلى المغني عمر كمال، قائلاً: “حاولنا التواصل معك ومع إدارة أعمالك، خلال الفترة الماضية، لحل الموضوع ودياً ولم نتلق رداً منك، وأنا متفاجئ من تعاملكم بهذه الطريقة، فأنت فنان جميل ولك اسمك، وكنت متحمساً جداً لتنفيذ الأغنية، التي كما هي إضافة لي للإطلالة على الجمهور المصري، هي فرصة لك للوصول إلى الجمهور في الأردن وفلسطين وبلاد الشام”.