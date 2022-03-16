فرقة BTS الكورية تحقق رقماً قياسياً جديداً في مسيرتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رقم قياسي جديد، حققته فرقة البوب الكورية الشهيرة BTS، خلال مسيرتها الفنية، وحفلاتها المنقولة مباشرة في دور العرض السينمائي.

وحطمت فرقة BTS رقماً قياسياً في سجل الفعاليات المنقولة مباشرة على شاشات دور السينما، بعائدات بلغت 32.6 مليون دولار من بث حفلها المقام في سيؤول بصالات السينما في جميع أنحاء العالم.

وذكرت مجلة “فاريتي” أن الحفل الذي أُقيم السبت 12 مارس في العاصمة الكورية الجنوبية، ضمن جولة الفريق الشهير، عُرض مباشرةً على 3711 صالة سينما في 75 دولة.

وبلغ إجمالي إيرادات تذاكر حضور الحفل في 803 صالات من مسارح السينما في أميركا الشمالية 6.84 ملايين دولار، بمتوسط معدل 8.500 دولار لكل سينما، وهو ثاني أفضل متوسط معدل عن فيلم “ذا باتمان”، الذي حقق 15.621 دولاراً.

ولقي الحفل طلباً واسعاً في شباك التذاكر بالولايات المتحدة، إذا وصل سعر التذكرة إلى 35 دولاراً، مقارنة بمتوسط معدل سعر التذكرة في دور السينما بأميركا الشمالية البالغ 9 دولارات، ورغم ذلك نفدت التذاكر بالكامل في عدد من دور السينما المتعددة الشاشات في لوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، ودالاس، وهيوستن، وشيكاغو.

ورغم عرض الحفل في أقل من 1000 صالة سينما، فقد احتل قائمة أعلى 5 مراكز في إيرادات السينما الأميركية نهاية الأسبوع الأخير، ليحتل المركز الثالث خلف فيلم روبيرت باتينسون “ذا باتمان”، الذي حقق 66 مليون دولار من عرضه في 4417 سينما، وفيلم توم هولاند “أنشارتد”، الذي حقق 9.2 ملايين دولار من عرضه في 3725 صالة سينما في أميركا الشمالية.