نداء شرارة في حفل توقيع كتابها: أنا كاتبة تغني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت نجمة برنامج “ذا فويس” المطربة الأردنية نداء شرارة إعلانها أمام عدد كبير من الفنانين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المهتمين برغبتها بأن يعرفها الناس بأنها كاتبة تغني، وليست مطربة تكتب.

جاء ذلك خلال حفل توقيع الكتاب الأول لشرارة، والذي حمل عنوان “في روحي نداء”، وبينت نداء خلال الحفل أن إصدارها الأول يجمع عدداً من التجارب التي مرت بها هي أو من تعرفهم، وأنه يلامس الجميع كون معظم الناس معرضين للمرور بمثل هذه التجارب، داعية الناس إلى قراءة كتابها بحب لأنها كتبته بحب.

وبينت نداء شرارة أنها لم تقم باستغلال اسمها للترويج للكتاب، ولكن شهرتها ساعدتها في نشر الكتاب، واصفةً هذا الأمر بأنه استغلال إيجابي.

ونوهت إلى أنها كانت تتمنى أن يكون مؤلفها الأول رواية كتبتها سابقاً، لكن القدر شاء غير ذلك، وجاء كتاب “في روحي نداء” الذي لم يستهلك منها الكثير، واستطاعت إنجازه كاملاً خلال شهرين كون جميع الأفكار كانت محفورة في عقلها وخاطرها، ولم تكن تحتاج سوى لترجمتها.

واعتبرت نداء أن تأليف كلمات الأغاني أسهل بكثير من تأليف كتاب كامل، لكن الطموح يدفع صاحبه دائماً للوصول لما يريد، مبينةً بذات الوقت أنها لم تواجه أي عوائق خلال مشوارها في التأليف سوى هي نفسها، مبررة هذا الأمر بأن الشخص هو فقط من يقف أمام طموحه، سواء بتكاسله أو باختلاق الأعذار، وأن من يريد التحليق عليه فقط اتخاذ القرار والمضي قدماً.

ولا تخشى النجمة الأردنية عدم نجاح مؤلفها بالشكل المأمول، وتذكر بتجربتها في الغناء التي لم تكن ناجحة في بداياتها ولكنها مع المثابرة والإصرار استطاعت الفوز بأحد أكبر البرامج الغنائية على مستوى الوطن العربي.

وأشارت شرارة إلى أن شغفها بتأليف الكتب لن يوقفها عن الغناء وكذلك العكس، فهي ماضية بكل ما تحب سواء في العمل أو الغناء والتلحين وإصدار المؤلفات، باعتبارها تريد أن تكون كاتبة محترفة كذلك.

ولم تنسَ نداء شرارة الإشادة بأصحاب الهمم الذين سبق وأن عملت معلمة لهم، قبل احترافها للفن، وأصروا على أن يبادلوها الحب والوفاء بحضور كبير منهم، فبادلتهم هذا الحب، وعمدت إلى التقاط الكثير من الصور معهم.

وكانت الفنانة لونا بشارة قد بدأت تقديم الحفل بقراءة مقتطفات من كتاب “في روحي نداء”، وقدمت شرحاً موجزاً عنه، فيما أدارت الإعلامية غادة سابا حواراً بين الحضور وصاحبة الدعوة الفنانة نداء شرارة، لم يخلُ من الفكاهة والمزاح الذي اعتاد الجمهور على صدوره من صاحبة لقب أجمل صوت.

وبينت نداء شرارة، لـ”زهرة الخليج”، أنها تستعد لإحياء حفل جماهيري على أحد المسارح في الأردن، بالإضافة إلى تحضيرها لأغنية خليجية جديدة تحمل اسم “أحب اسمي”، وأنها لاتزال تعيش فرحة نجاح أغنيتها “فرحة”، التي طرحتها قبل عدة أشهر وحصدت ملايين المشاهدات، وهي من كلمات آية علاء، وألحان نداء شرارة، وتوزيع ألكسندر ميساكيان.