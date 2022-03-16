شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل أثناء استعدادات حفل افتتاح كأس العالم للجمباز باستاد القاهرة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب والملحن هيثم نبيل من أجل احياء حفل افتتاح كاس العالم للجمباز داخل استاد القاهرة غداً، وذلك من خلال استعدادات مكثفة بهدف اظهار حفل يليق بالفعاليات الرياضية العديدة التي تنظمها مصر خلال الفترة الماضية، سواء باستضافة كأس عالم لكرة اليد من قبل أو بطولة أمم افريقيا 2019، وهي الأحداث التي تركت بصمة كبري في ذهن المتابعين.



هيثم نبيل خلال الاستعدادات للحفل

وأكد المطرب هيثم نبيل أنهم يقوموا باستعدادات مكثفة بغرض اظهار الحفل بصورة تليق بمصر، علي أن ينطلق الحفل في الساعة الـ 3 عصراً غدا الخميس، كما ستبث قناة أون سبورت الحفل بالتوازى مع اطلاقه.

ويستعد المطرب والملحن هيثم نبيل، لطرح أغنية ""قادرين" وهى الأغنية الخاصة بحفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات 2022، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 17 حتى 21 مارس.



هيثم نبيل

وقال هيثم، عبر حسابه على انستجرام أمس: "كليب (قادرين) الأغنية الرسمية لكأس العالم للجمباز.. قريبا".

كما سبق وكشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 عن عملها خلال الساعات الماضية وتحولت الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولى إلى خلية نحل والتواجد على مدار اليوم وإقامة ورش عمل لجميع اللجان المشرفة على البطولة.