شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ما باع قصره لـ آديل .. سيلفستر ستالون يشترى بيت جديد بـ 18 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باع النجم العالمي سيلفستر ستالون، قصره في بيفرلي هيلز إلى النجمة آديل وذلك مقابل 58 مليون دولار، فيما كشف موقع جاست جيرد عن قيام ستالون بشراء منزل في Hidden Hills مقابل 18.2 مليون دولار فقط

المنزل تبلغ مساحته الإجمالية 10460 قدمًا مربعة مع أربع غرف نوم و5 حمامات، ويضم غرفة سينما وصالة رياضية، إضافة إلى حمام سباحة مع منتجع صحي داخلي ، وحديقة نباتية ، وحظيرة خيول منفصلة ، وساحة للخيول.

اشترت النجمة العالمية آديل قصر النجم العالمي سيلفستر ستالون الضخم في صفقة مذهلة حيث أفادت تقارير بأن آديل اشترت القصر الواقع في بيفرلي هيلز مقابل 58 مليون دولار بعد أن فشل العقار الفخم في البيع مقابل 110 ملايين دولار.

ووفقًا لمصادر TMZ، تم تصميم المنزل الذي تبلغ مساحته 18.587 قدمًا مربعًا من قبل ريتشارد لاندري ويقع في منطقة حراسة حصرية في نورث بيفرلي بارك ، ويضم ثماني غرف نوم و 12 حمامًا.

كان سيلفستر يعمل بجد لبيع القصر الضخم الذي اشتراه في التسعينيات ، وأدرج في البداية المنزل الجميل مقابل 110 مليون دولار ، لكن لم يكن هناك من يحصل عليه في مايو ، فخفض السعر إلى 85 مليون دولار.