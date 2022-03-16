شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية يحتفى بالمخرج خيرى بشارة بعرض عدد من أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم إدارة الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج "سعد هنداوى" احتفالية خاصة للمخرج "خيري بشارة" تحت عنوان "الاحتفاء بالبدايات" ضمن فعاليات المهرجان والمقرر إقامتة في الفترة من 17 حتى 23 مارس الجارى.

وصرح المخرج سعد هنداوى أن برنامج الاحتفاء بالبدايات سوف يتضمن الإحتفال ببدايات المخرج الكبير خيري بشارة الذي بدأ حياته بالأفلام التسجيلية و سيتم خلاله توقيع الكتاب بعنوان "السينما والواقع" الذي قام بكتابته بشارة عن تجربته في السينما التسجيلية قبل أن يتجه إلى السينما الروائية والذي يحتوي على نماذج من سيناريوهات أفلامه التسجيلية والمقالات الهامه التي تم نشرها عن هذه الأفلام، وخلال الإحتفاء سيتم عرض 3 من أفلامه التسجيلية والذي قام المهرجان بترميمهم و هم "طائر النورس و يوميات طبيب في الأرياف و و صائد الدبابات".

فيلم صائد الدبابات تدور أحداثه حول بطل من أبطال القوات المسلحة المصرية، استطاع أن يكتب اسمه بحروف من نور في التاريخ المصري، فهو صائد الدبابات الذي استطاع بمفرده أن يدمر 23 دبابة خلال حرب أكتوبر 1973 وسجل اسمه في الموسوعات الحربية، إنه محمد عبد العاطي، الذي ولد في قرية "شيبة قش" بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في 15 ديسمبر عام 1950، وبدايته مع الجيش المصري حينما انضم إلى الصاعقة ثم انتقل إلى سلاح المدفعية وتخصص في الصواريخ المضادة للدبابات.

كما يتناول فيلم "طبيب في الأرياف" مشاكل الطبيب والمريض على السواء، كاشفًا عن ظروف الخدمة الطبية في الريف وضعف مستواها فى محاولة لتحسينها،أما فيلم "طائر النورس" تدور احداثه عـن الحيـاة اليوميـة لمجموعة مـن الشـباب في مراكـز التدريـب المهني بالإسماعيلية ، عـن كيـف يتعلمـون وفيما يفكـرون ومـاذا يفعلـون في

أوقـات فراغهـم.

خيرى بشارة قد بدأ حياته المهنية مخرجاً تسجيلياً أخرج العديد من الأفلام التسجيلية من أشهرها "طائر النورس"، "طبيب فى الأرياف" وفيلم "صائد الدبابات" ، ثم اتجه بعد ذلك للسينما الروائية و كان أول فيلم روائي له فيلم "الأقدار الدامية" من الإنتاج المشترك مع الجزائر حيث بدأ تصويره في عام 1976 ، وانتهي عام 1980 وعرض في عام 1982.كما قام باخراج اكثر من 11 فيلما من افلام الدراما الاجتماعية والتي تلامس قلوب الناس وحصل عليها علي العديد من الجوائز المحلية والعالمية ، ليصبح أحد رواد جيل الواقعية الجديدة فى السينما المصرية.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991 .