شكرا لقرائتكم خبر عن كتب كتاب ابنة الفنان محمد سليمان .. زوجها بدون مهر ولا قايمة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع تصريحات الفنان محمد سليمان حول زواج ابنته والبساطة التي تعامل بها مع عريسها، عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة نشر صور عقد قران ابنته متغزلين في رقيها ورقي والدها في التعامل مع عريس ابنته وعدم ارهاقه بالمصاريف وما يعرف بالقايمة.

وكان رواد التواصل الاجتماعي لفت نظرهم تصريحات الفنان محمد سليمان حول كواليس زواج ابنته حيث قال الفنان محمد سليمان، إنه قبل أن يزوج ابنته، سأل أصدقائه عن طريقة التعامل مع العريس الذي تقدم لخطبتها، وكان ردهم: "ده احنا هنطلع عينه".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "راجل و2 ستات" الذي يذاع على قناة "on": "أنا طيب، بس أنا منطقي، مش بحب أتكلم في موضوعات مش مفهومة، 1+1 يساوي 2، أنا محطتش شروط في جواز بنتي، لا قائمة ولا فرضت عليه مهر ولا الكلام ده كله، أنا جوزتها بالطريقة الإسلامية".

وقال: "الطريقة الإسلامية، أنا ببص للولد نفسه، مش بيهمني مين أبوه ولا معاه فلوس ولا ممعهوش، المهم الولد متربي ولا مش متربي، ده اللي هيفرق في حياته مع بنته، ممكن يكون إنسان مش كويس وبيجيب لبنتي كل حاجة، العادات والتقاليد اللي بنفكر فيها، مش بتخدم أولادنا على قد ما بتمثل قيود عليهم".