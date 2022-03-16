شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي تهنئ حسين فهمي برئاسة مهرجان القاهرة وتنشر صورًا تجمعهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة نادية الجندي، النجم حسين فهمي علي توليه منصب رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ونشرت نادية صورها تظهر فيها برفقة حسين فهمي والنجمة العالمية صوفيا لوريين، حيث استضافها المهرجان عندما كان تحت رئاسة حسين فهمي، ونشرت صورة أخري لها وفهمي سويا.



نادية الجندي وحسين فهمي



نادية الجندي وصوفيا لورين وحسين فهمي

وعلقت نادية الجندي علي الصور التي نشرتها من خلال حساب الانستجرام الخاص بها " ألف مبروك للصديق العزيز والنجم الكبير حسين فهمي توليه منصب رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ربنا يوفقك وتبقي قد المسئولية وأنت كنت قدها..وثبت وجودك أثناء توليك رئاسة المهرجان من قبل وكانت من أجمل وأنجح دورات المهرجان..بتمنالك التوفيق والنجاح من كل قلبي ألف مبروك".

وبعد 20 عاما من آخر دورة تولى رئاستها حسين فهمي، أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم عن تولي حسين فهمي رئاسة المهرجان حيث ترأس فهمي 4 دورات متتالية من 1998 وحتى 2001.

الفنان حسين فهمي هو احد أيقونات السينما المصرية تخرج فى المعهد العالي للسينما، درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، واكتشفه المخرج حسن الإمام كممثل، قدم للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة قرابة 200 عملا فنيا طوال رحلته الفنية التى بدأها عام 1970 ، كما سبق وتولى رئاسة المهرجان لمدة 4 دورات فى الفترة من 1998 – 2001 واستطاع خلال تلك الدورات إحداث طفرة وتطوير للمهرجان وفعالياته وخلال مسيرته الفنية حصل على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه "دمي ودموعي وابتسامتي، الأخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتبهوا أيها السادة كما حصد جائزة أحسن بحث سينمائي عن بحثه «علاقة المخرج بالممثل» في مهرجان النيلين عام 1983 وقدم العديد من البرامج التلفزيونية.

وتأتي عودة حسين فهمي رئيسا للمهرجان خلفا للمنتج محمد حفظي ومن المقرر أن يقام حفل خلال الأيام المقبلة في تقليدا جديدا يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.