شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون فى ضيافة "معكم" مع منى الشاذلي الجمعة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الفنانة سيمون ضيفة علي برنامج "معكم" برفقة الإعلامية مني الشاذلي، حيث من المقرر عرض الحلقة يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساء، ونشرت سيمون صور من الحلقة من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " الجمعة..سيمون ضيفة برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC" في تمام الساعة التاسعة مساء مع مني الشاذلي يارب الحلقة تعجبكم".



سيمون مع مني الشاذلي



سيمون مع مني الشاذلي



سيمون مع مني الشاذلي



سيمون مع مني الشاذلي

وعلقت الفنانة سيمون فيما قبل، على عدم ظهورها بشكل مكثف في الإعلام، وقالت: "لازم لما أطلع يبقى عندي حاجة أقولها، مش مجرد التواجد الفني وخلاص، يعني لو في أغنية أتكلم عن الأغنية، مش مجرد أني أظهر وخلاص".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء DMC" الذي يذاع على قناة "DMC": "أصدقائي قليلين جدا، اتنين أو تلاتة، لكن أنا اجتماعية وبحب الناس، ممكن ناس تبقى كويسة، لكن الكيميا اللي بينا مش موجودة، حتى في أغلب البرامج لما تلاقي كيميا حلوة الحوار هيطلع حلو، وعمري ما كنت خبيثة أو لئيمة".

وقالت: "زي ما بزعل من حاجات وباخد منها موقف، لكن لما حد يكون يذكر اسمي في حاجة أنا عملتها ويقول الحق، بفتكر له الكلام ده، يعني مثلا الناس لما بتتكلم عن عمل أنا عملته، مبتقولش اسمي، لكن أنت يا رامي قولت اسمي، شكرا ليك".

وأضافت: "دايما بيتعرض عليا أغاني ومسلسلات وأفلام أدوار لمجرد التواجد الفني أو الاستثمار الفني، مش بشوف فيه تحدي، يعني يتعرض عليا دور أنا عملته قبل كدة، ليه أعمله تاني؟ وفي فترة كان في إنتاج للغناء، وأنا عمري ما أنتجت لنفسي، دلوقتي في يوتيوب ومفيش منتجين، وكانت أخر أغنية ليا في 2007 _ 2008، وتناولت قصة العنف ضد المرأة".

وتابعت: "أغلب الأغنيات اللي بختارها لازم أبقى شايفة الصورة، وأغنية فرفوشة هنحاول نصورها، وهنحاول ننزل حاجات خطوة خطوة، والمفروض إننا الفترة الجاية بعد فرفوشة لقاءات وحفلات داخل وخارج مصر لحد قبل رمضان، وبعد رمضان، وممكن ننزل حاجة على العيد".