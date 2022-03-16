شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة لـ ظافر عابدين : فخورة بيك ومتأكدة أن غدوة أحسن لتونس والتونسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت المطربة التونسية لطيفة مواطنها النجم ظافر عابدين بعرض فيلمه الجديد "غدوة"، حيث نشرت صور تجمعها خلال عرض الفيلم علي السجادة الحمرأء، وعلقت " ظافر انا فخورة بيك لأنك فنان محترم موهوب و ملتزم .. الف مبروك فيلم غدوة و احييك على اختيارك للموضوع و انا متأكدة ان غدوة احسن لتونس ولكل التونسيين الف مبروك ظافر"

لطيفة في العرض الخاص لفيلم غدوة



لطيفة وظافر عابدين



لطيفة

وخاض الفنان التونسى ظافر العابدين تجربة الإنتاج والإخراج لأول مرة من خلال فيلمه الجديد "غدوة"، وعن الفيلم قال الفنان ظافر العابدين لـ"الخليج 365"، الإنتاج والإخراج مسئولية كبيرة، وكنت أخشى فشلها ولكن رد فعل من شاهد الفيلم أثلج صدرى وأسعدنى للغاية، خاصة إنى بذلت جهدا كبيرا فى هذا العمل الذى كان تجربة شخصية مررت بها، حيث إن شقيقى حامد أصيب بالسرطان، وأنتظرنا عامًا حتى جاء دوره بالعلاج، ففكرت كيف يقدم المواطن التونسي المساعدة لبلده وهو مريض ولا يستطيع أن يحصل على علاجه.

وتدور أحداث فيلم "غدوة" فى 96 دقيقة في إطار سياسي اجتماعي حول "حبيب"، له ظروف صحية خاصة تجمع بينه وبين ابنه أحمد الذي يبلغ من العمر 15 عاما، والذي انفصل عن والدته، حيث تعرض للظلم من النظام السابق فى تونس، مما ترك جرحا غائرا بداخله لم يستطع النظام الحالى إزالته، فيحمل الطفل أحمد على عاتقه مسؤولية العناية بوالده.

وكان قد اصطحب الفنان التونسى ظافر العابدين ابنته ياسمين من زوجته الإنجليزية جوان إلى العرض الخاص لفيلمه "غدوة"، فى تونس، وظهرأيضا معه شقيقه الأكبر وأسرته معه على السجادة الحمراء فى العرض الخاص.