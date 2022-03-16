شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد بعد تعرضها لأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الفنانة العمانية شمعة محمد، عن عمر يناهز 64 عاماً في السعودية حيث تواجدت فيها لتصوير أحد أعمالها الدرامية، حسبما أكدت مواقع عربية.

الفنانة شمعة محمد ولدت في الكويت عام 1958، وتلقت تعليمها ما بين الكويت والبحرين وانتقلت الفنانة إلى سلطنة عمان في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وعملت في القطاع الحكومي، وتحديداً في وزارة التربية والتعليم التي انطلقت منها مجدداً إلى عالم التمثيل بتقديم عمل للوزارة عن محو الأمية، ليكون ذلك العمل بداية جديدة للفنانة الراحلة في عالم الفن.

وبدأت شمعة مسيرتها الفنية منذ نهاية السبعينيات، حيث شاركت في العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية في السلطنة ومن أعمالها في التلفزيون مسلسل (قراءة في دفتر منسي، غصات الحنين، طاش ما طاش، الفرية، العاصوف، وغيرها من الأعمال) وفي المسرح كان للفنانة شمعة عدة مشاركات مسرحية، منها مسرحية "الخوف"، ومسرحية "العوامة"، ومسرحية "المهر".