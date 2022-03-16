شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله..كارم محمود صاحب الصوت الأقوى فى جيله وطلبته بديعة مصابنى بالاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القوة والحدة هما أهم ما يميز صوت المطرب الكبير الراحل كارم محمود فهو نجم من نجوم الغناء في الأربعينيات والخمسينيات وبسبب تميز صوته وحلاوته وقوته كان محل اختيار لبطولة العديد من الأوبريتات مثل أوبريت "العشرة الطيبة" لـ سيد درويش من تأليف محمد تيمور، وأوبريت "ليلة من ألف ليلة" لبيرم التونسي وأحمد صدقي. وقد لمع صوته بين الأصوات الكبيرة التي كانت تتسيد الغناء في مصر تلك الأيام، فوجد مكانته بين محمد قنديل وإبراهيم حمودة ومحمد الكحلاوي وغيرهم من عمالقة الغناء العربي في تلك الفترة من الزمن. ونتيجة لذلك أصبح كارم محمود فنانا مطلوبا من الكبار فطلبته المطربة بديعة مصابني للغناء معها.

بعد نجاحه مع فرقة الأنغام الذهبية أعطته الإذاعة فرصة الغناء منفردا والتلحين أيضا وقد أسندت إليه البطولة الغنائية لأكثر البرامج الإذاعية شهرة في ذلك الوقت، ولعلّ أجمل هذه البرامج في الأربعينات والخمسينات والستينات كانت بفضل هذا الثّلاثي: عبد الفتاح مصطفى /أحمد صدقي /كارم محمود ، استمر كارم محمود في تقديم أغانيه على مدى نصف قرن لم يفقد فيها رونقه كمطرب وملحن ، وبالمناسبة كان كارم محمود نجما في السينما والمسرح ووصل رصيده 20 فيلما كان أولها فيلم بعنوان "ملكة الجمال" للمخرج نيازي مصطفى وغنى في الفيلم " آن الآوان يا زمان" وآخرها فيلم بعنوان "ثأر بايت" وعمل مع كل مخرجي السينما المصرية بداية من توجو مزراحي ومرورا بيوسف وهبي ومحمود إسماعيل وحسين فوزي وبركات وانتهائا بعباس كامل وأحمد بدرخان وحسن الصيفي وأحمد كامل حفناوي .