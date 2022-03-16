ms marvel.. مسلسل مارفيل الجديد لبطلة خارقة مسلمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت شركة مارفيل، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، عن البرومو الدعائي الأول للمسلسل الجديد مس مارفيل .

ويحكي المسلسل عن بطلة خارقة مسلمة، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها شخصية من شخصيات مارفيل الخارقة "مسلمة الديانة".

وتدور أحداث المسلسل حول كاميلا خان وهي مراهقة مسلمة، تعيش مع عائلتها، حيث تكافح خلال مرحلة المراهقة من أجل إثبات نفسها، ولكن تتغير حياتها تماما حينما تتعرض لعدوى من قبل مخلوق غامض يدعى تيرين ميست، وتصبح لديها القدرة على التحكم في جسدها من خلال التمدد والتضخم، أو التحول إلى حجم الذرة الصغيرة.

ويظهر في البرومو التشويقي للعمل، البطلة وهي تصلي بأحد الجوامع، كذلك علاقتها بأصدقائها في الجامعة، كما تظهر قدراتها الخارقة.

المسلسل بطولة: إيمان فيلاني، ريش شاه، مات ليتنز، أراميس نايت، كريستال لي، ومن إخراج عادل عربي.