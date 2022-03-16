ابنة أحمد حلاوة: أمي أصيبت بجلطة في قدمها من كثرة الشائعات عن والدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشفت هبة أحمد حلاوة، ابنة الفنان الكبير أحمد حلاوة، عن إصابة والدتها بجلطة في القدم بسبب كثرة الشائعات التي تتناول حالة والدها، قائلة: "والدي ووالدتي جالهم كورونا ولكن أمي تعافت وخرجت من المستشفى وأول لما خرجت جالها لها جلطة فى رجلها من كثرة الشائعات عن والدي"

وطمأنت ابنة أحمد حلاوة، المصريين على حالة والدها، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، قائلة: "حالة والدي مستقرة وبنصلح حاجة في حاجة، وفي شائعات كتير طلعت وده يؤثر على حالته النفسية لأنه بيشوف ويسمع هذه الشائعات"

وتابعت: "جات لي تعازي في والدي من كثرة الشائعات، والحقيقة الأسرة كلها جالنا كلنا كورونا بس بابا وماما الإصابة كانت أشد وأمي تعبت الأول ومن حزنه عليها والدي تعب ولكن هي تعافت وخرجت من العزل"، مشيرة إلى أن عمها وعمتها رحلوا العام الماضي بسبب كورونا".

الفنان الكبير أحمد حلاوة، نقل إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.