شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرا ضيفة شرف مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة فيدرا كضيفة شرف في مسلسل "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسنى والمقرر عرضه حصرياً على قناة dmc ومنصة watch it خلال شهر رمضان المقبل، حيث صورت فيدرا مشاهدها في العمل والتي جمعتها بأكرم حسنى وعمرو عبد الجليل.

مسلسل" مكتوب عليا" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، وبطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

وتدور أحداث مسلسل "مكتوب عليا" حول (جلال) أكرم حسنى تنقلب حياته بسبب تعرضه للسحر، وخلال الأحداث يمر بالعديد من المواقف الكوميدية لمواجهة هذا السحر.

وكان مخرج المسلسل خالد الحلفاوى، أكد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع إنجى القاضى، عبر قناة dmc، أن فكرة "مكتوب عليا" للفنان أكرم حسنى وعمرو عبد الجليل ومجموعة من الفنانين، هى فكرة جديدة وغريبة نوعا ما، مردفا: "لم أر فكرة المسلسل من قبل، لاسيما كونها فى سكة كوميدية".

وأضاف الحلفاوى، أنه تعامل مع الفنان أكرم حسنى فى مسلسل "الوصية" من قبل، ولكن يتعامل لأول مرة مع الفنان عمرو عبد الجليل، وكذلك الفنانة هنادى مهنى فى أعمال فنية، وحتى الآن تم الانتهاء من 50% من تصوير المسلسل.