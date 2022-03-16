شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور شاب غنى يثير المشاكل بعد وفاة والده فى فيلم "الحب بتفاصيله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان محمد نور أولى بطولاته المطلقة في السينما، من خلال فيلم بعنوان "الحب بتفاصيله"، والذى أنتهى من تصويره مابين مصر والبحرين، ومن المقررطرحه في السينمات خلال موسم عيد الفطرر.

وتدورأحداث الفيلم فى إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده ويصبح فجأه مسؤول عن أخيه غير الشقيق ولا يستطيع العودة ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وشارك محمد نور قبل ذلك في عدة أعمال سينمائية كانت آخرها فيلم "اطلعولى برة" مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز وملك قورة .

يذكر أن محمد نور طرح بمشاركة فريق واما أغنية "نجمة معدية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما، وحققت نجاحاً جيداً، حيث حرص نجوم الفن على الإشادة بالأغنية منهم تامر حسنى وأكرم حسنى مني زكي وزينة وهشام ماجد وأمير كرارة وهيثم شاكر وأحمد فهمى.











