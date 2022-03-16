نادية الجندي تحتفل بتولي حسين فهمي رئاسة القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت النجمة نادية الجندي، على تهنئة الفنان الكبير حسين فهمي، بتوليه رئاسة الدور الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت "نادية" صورة تجمعها بالفنان حسين فهمي والنجمة العالمية صوفيا لورين، من إحدى الدورات التي كان فيها رئيسا للمهرجان.

وعلقت: "الصديق العزيز والنجم الكبير حسين فهمي، ألف مبروك توليه منصب رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ربنا يوفقك وتبقى قد المسئولية وإنت كنت قدها وثبت وجودك أثناء توليك رئاسة المهرجان من قبل".

وتابعت الفنانة الكبيرة: "كانت من أجمل وأنجح دورات المهرجان، بتمنالك التوفيق والنجاح من كل قلبي ألف مبروك".

وأصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

ووجهت عبد الدايم الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية استطاع خلالها تطوير المهرجان وتمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست مشيرة أنه سوف يقام حفل خلال الأيام المقبلة في تقليد جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي