"مظهر مضحك مبكي".. هاني شاكر يعلق على إطلالة ويجز في حفله الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، على إطلالة مطرب الراب ويجز، في حفله الأخير الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.

وكتب "شاكر" عبر حسابه الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام: "بعد أن سألت أكتر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة، وهذا اللوك الغريب، رأيي الشخصي أن فالنتينو خسر كتير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت".

وأثار مطرب الراب ويجز، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالته الغريبة في حفله مساء أمس على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد بموسم الرياض، وارتدى ويجز "شورت موف" وجاكيت "بدلة خضراء" وقميص "ذهبي".

يذكر أن ويجز طرح تراك "البخت" يوم 26 فبراير الماضي، عبر قناته على "يوتيوب"، وحقق نحو 25 مليون مشاهدة حتى الآن