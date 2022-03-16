خيبة أمل.. مانشستر يونايتد يسقط قبل وصول ربع نهائي أبطال أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

انتهت مباراة الإياب في مرحلة ما قبل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بخسارة مدوية للأخير، حالت بينه وبين بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسقط مانشستر يونايتد في ملعبه بهدف دون رد في إياب دور الـ16، بعدما عاد من مدريد بالتعادل 1-1 في الذهاب، لينجح أتلتيكو في التأهل على حسابه.

ولأول مرة، يتعرض فريق يلعب له البرتغالي كريستيانو رونالدو للإقصاء على يد أتلتيكو مدريد، الذي فشل لسنوات طويلة في إنهاء هذه العقدة.

وبعد 5 محاولات فاشلة، نجحت كتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في إنهاء عقدة كريستيانو رونالدو، الذي أطاح بفريقه أعوام 2014، 2015، 2016، 2017 و2019.

كما تأكد إنهاء مانشستر يونايتد للموسم الحالي دون الفوز بأي لقب، وذلك للعام الخامس على التوالي، بعدما ودع أيضا بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين.

كما يتأخر مانشستر يونايتد بفارق كبير عن مانشستر سيتي، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليبتعد عمليا عن الصراع على اللقب.

بفوزه الليلة، أصبح أتلتيكو مدريد الفريق الوحيد في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يطيح بالثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول خارج البطولة.

فشل رونالدو في التواجد بالدور ربع النهائي هذا الموسم، ليلحق بغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ودع البطولة هو الآخر من ثمن النهائي على يد ريال مدريد الإسباني.

وللعام الثاني على التوالي، لا يتواجد أي من الثنائي في دور الـ8، وهو ما يحدث لأول مرة منذ عام 2005 في مستهل مسيرتيهما.