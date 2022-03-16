شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى شخصية غامضة فى مسلسل "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد التاجى ضمن أحداث مسلسل "فاتن أمل حربى" بطولة الفنانة نيللى كريم، ويظهر من خلاله بشخصية غامضة، حسبما أكد لـ"الخليج 365"، موضحا أن العمل جذبه منذ بداية قراءة السيناريو، نظرا لأهمية القضية التى يناقشها.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة.

ويتطرق مسلسل "فاتن أمل حربى" قضية حضانة الأبناء للأم المطلقة عندما ترغب بالزواج مرة أخرى، وفاتن أم مطلقة من زوجها شريف سلامة، وتعمل موظفة فى الشهر العقارى، وتدخل في صراعات مع طليقها وحماتها على حضانة ابنتيها.

وعرض للفنان محمد التاجى حكاية "ويبقى الأثر" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، وعدد آخر من الفنانين.