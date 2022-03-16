كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 02:43 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للمشهورة السعودية، رهف القحطاني، الشهيرة بـ”وذ نكهة” وذلك بعد خضوعها لعملية تجميل في الأنف.
وأظهر الفيديو رهف القحطاني وقد تغيرت ملامحها بشكل كامل، لا سيما بعد أن أجرت عملية تجميل في أنفها، لتبدو بمظهر مختلف.
وقد انهالت التعليقات على الفيديو حيث اشاد الكثيرون بجمال رهف القحطاني بعد هذه العملية حيث كتب احدهم “عمومًا تجميل رهف القحطاني نااااجح! تغيّرت ملامحها كليًا بس طالعه قمرررر” فيما قال اخر بينما قالت اخرى “لا لا يابنات رهف القحطاني سوت تجميل انفها عند الدكتور يزيد الغنيم دكتور سعودي جدا مبدع بعمليات الانف ،، والله مررره يستاهل كل المدح اللي يوصله”.
وكانت رهف القحطاني نشرت مقطع فيديو بعد خضوعها لعملية تجميل في الأنف لتصحيح حقن الفيلر السابق، معبرة عن سعادتها بشكل أنفها الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية رهف القحطاني تخطف الانظار بملامح مختلفة بعد خضوعها لعملية تجميل.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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