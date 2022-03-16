صور صادمة لنجمة الإغراء “ميسرة”.. ملامحها تشوهت تمامًا.. لن تصدقوا أنها هي ولن تعرفوا شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 02:43 صباحاً - نشر الفنان المصري الشاب عمر مصطفى متولي في وقت سابق عدد من الصور من كواليس تصوير أحد أعماله الفنّية المرتقبة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام».

وعلّق «عمر» على الصورة: «أظن دي بقى باين تبقي مين؟»، وهي صورة للفنانة ميسرة تظهر فيها بشكل غريب.

وأثارت الصورة حالة من الجدل بين متابعي «متولي»، مؤكدين أن صورة الفنانة ميسرة صادمة؛ بسبب تغيير شكلها بفعل المكياج و«اللوك» الجديد لشخصيتها في الفيلم الذي تتعاون فيه مع عمر مصطفى متولي.

الفنانة ميسرة في أحد أدوارها الفنّية الصورة من حساب عمر مصطفى متولي على انستغرام

معلومات عن الفنانة ميسرة:

تعتبر النجمة ميسرة من أشهر نجمات الإغـراء في السينما المصرية لكنها تُقدم مثل هذه الأدوار بشكل كوميدي، ولدت ميسرة عام 1967 بمحافظة الداقهلية لأم لبنانية وأب مصري وتخرجت من كلية الفنون التطبيقية قسم ديكور.

وبدأت ميسرة حياتها الفنّية كمطربة وعاشت فترة في لندن ولديها الجنسية الإنجليزية وذلك قبل أن يقوم الملحن حلمي بكر بأحضارها إلى مصر.

أحدث جلسة تصوير للفنانة ميسرة

وقد قالت ميسرة في تصريحات سابقة لها أن والدها كان شيخًا أزهريًا وأضافت بقولها: “والدي كان يعمل شيخًا بالأزهر ولو كان عايش كان قتــلنـي بسبب أدوار العري التي أقدمها ولكنني في الوقت نفسه دخلت الوسط الفني باختياري وحبًا في الفن لذلك لا أخاف من انتـقاد المصريين لملابسي وأدواري الجريئة لأن لكل شخصية أقدمها مواصفاتها وملامحها الخاصة وأنا لست الفنانة الوحيدة التي تقدم تلك الأدوار” .

ميسرة في أحدث جلسة تصوير لها

زادت شعبية ميسرة كثيرًا عقب مشاركتها في فيلم السفارة في العمارة مع الزعيم عادل إمام ورغم أن دورها كان صغيرًا حيث قدمت دور بائعة هوى ولكنها لديها حس وطني عالي إلا أن هذا الدور حقق لها نجومية وشهرة واسعة.

ميسرة في أحدث جلسة تصوير

وقد شاركت ميسرة في العديد من الأفلام بخلاف فيلم السفارة في العمارة كان أهمها جعلتني مجرمًا وحرامية في كي جي تو وبوبوس وعمر وسلمى 2.

أما على المستوى الدرامي فقد شاركت الفنانة ميسرة في مجموعة كبيرة من المسلسلات من أبرزهم: الليل وأخره وعباس الأبيض في اليوم الأسود وأين قلبي ومشوار امرأة والعهد وسيدنا السيد وميراث الريح.

ميسرة في أحدث جلسة تصوير

ميسرة: فاتني قطار الزواج وفرصتي في الإنجاب ضعيفة وهذه قصتي مع عمليات التجميل الفاشلة

أما على المستوى الشخصي فميسرة ترى أن قطار الزواج قد فاتها وأنها لا تستطيع أن تتخلى عن حريتها وفنها لمجرد أن تتزوج وقالت أن سبب عدم زواجها وهي في سن صغيرة أنها قابلت رجال مصـابين بفصام في الشخصية ويقولون ما لا يفعلون لذلك قررت ألا تتزوج نهائيًا.

كما أكدت ميسرة أنها أصبحت لا تستطيع الإنجاب لأن سنها لا يسمح بذلك الأن وقالت في حوارًا سابق لها أكدت أنها فكرت كثيرًا في أن تتبنى طفلًا ولكنها ترددت بسبب أنشغالها الدائم في عملها وكانت تخشى أن تظلمه معها ولكن الفكرة ما زالت تراودها.

وقد كشفت الفنانة المصرية ميسرة أنها أجرت عملية تجميل من أجل نفخ خدودها وذلك عقب خسارتها الكثير من الوزن ولكنها أُصيبت بميكروب في خدها الأيسر ونتج عنه مشـكـلات كثيرة.

أما العملية الثانية فكانت في الأنف ولكن الطبيب لم يكن جيد واختار لها أنف روماني لا تناسبها على الأطلاق وهو ما جعلها تُجري عملية تجميل أخرى في الأنف ولكنها تعرضت للـكسـر وأصبحت ميسرة تعمل من أجل جمع الأموال لكي تستطيع أصلاح ما حدث في وجهها من تشـوه حيث تكلفت عملية أصلاح أنفها 400 ألف جنيه.

وترى الفنانة ميسرة أن ما حدث لها كان عقـابًا من الله بسبب أنها حاولت تغيير الشكل الذي خلقها عليه وأضافت أنها نـادمة للغاية على ما فعلته وقد استغفرت ربها كثيرًا لكي يسامحها.

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