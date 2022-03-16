شاهد.. سعودي يرقص بطريقة غريبة على انغام محمود سرور

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 02:43 صباحاً - شارك عازف الكمان المصري محمود سرور مقطع فيديو من احدى الفعاليات التي احياها في السعودية، عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي، شاكرا الجمهور السعودي على تفاعلهم مع معزوفاته.
وظهر محمود سرور، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على تويتر، وهو يعزف على الكمان بينما كان يقف الى حانبه مجموعة من الشبان وهم يتفاعلون مع انغامه بالرقص.
وعلق سرور على الفيديو كاتبا: “الله يسعدكم يا احبابي يا اهل السعوديه لا تتخيلون سعادتي بهذه اللقطه”.
وبينما عبر سرور عن سعادته بهذا التفاعل غير ان اخرين اعتبروا ان رقص الشبان بهذه الطريقة يسيء الى سمعة السعوديين حيث كتب احدهم “ياليت والله نسمع تم القبض قريب على هالشباب اللامسؤولة يشوهون سمعتنا قدام العالم بكره يجون الكارهين لنا من حزب الله وطقته يستخدمون هالمقاطع ضدنا في تشويهنا كمجتمع وتشويه ثقافتنا ناس مو مسؤولة ولا تعرف حجم تصرفاتها رجال وش كبره ويسوي هالحركات وش خليت للبزران”.
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