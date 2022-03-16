شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عبد المجيد: أحمد منيب نقلة نوعية وأثر فى شخصيتى وكان كل همى أفرح الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان حسن عبد المجيد ضيفا في برنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة Cbc، وتحدث عن مشواره قائلا: "عملت كل حاجة تعجب الناس وترضى ذوقهم، وكان كل همى أنا والموسيقيين اللى معايا إننا منزعلش حد مننا ونفرح كل الناس لأن الحاجة الحلوة بتعيش".

وعن احتفالهم بعيد ميلاد علاء عبد الخالق قال حسن عبد المجيد: "احتفلنا بعيد ميلاد علاء عبد الخالق وكانت فرصة إننا نتجمع لأننا جيل بنحب بعض وبنتلكك اننا نتقابل وكان يوم جميل رقصنا وغنينا وضحكنا".

وعن الفنان حميد الشاعرى قال حسن عبد المجيد: "حميد من الناس اللى بحبهم جدا وكل جيلنا يكن له الاحترام وكان له فضل على الجيل ده وشايل راية الجيل كله، وأكتر النجوم طلعت من عند حميد الشاعرى، وهو شخص ذواق للكلمة والموسيقى وكل تفاصيل الأغنية".

وعن أحمد منيب قال حسن عبد المجيد: "كان بالنسبة ليا نقلة نوعية لإنه مختلف وعنده ثقافة، وأثر في شخصيتى وعرفت منه إزاى أختار، ودايما كان بيقولى لو بقيت زى غيرك يبقى انت عدم، فلازم تكون مختلف حتى لو بجزء صغير، وفعلا كلامه صحيح"، مشيرا إلى أن أحمد منيب كان يتعاون مع الجميع وكان يعطى اللحن ولا يهمه الفلوس حتى لو هيديهوله بدون مقابل".

وعن نوعية الأغانى قال حسن عبد المجيد: "الجيل اللى قبلنا مختلفين عننا، ولكن احنا حافظنا على الذوق والثقافة، والموضوع مش مشكلة مهرجانات أو شعبى المهم يكون عينا على الذوق الرفيع لأن أي فن يقود شعوب".

الفنان حسن عبد المجيد



الفنان حسن عبد المجيد ضيف برنامج من مصر



حسن عبد المجيد



الفنان حسن عبد المجيد